Arī Bērnu slimnīca norobežojas no Aizsilnieces publiskajiem izteikumiem

Pirmdien Aizsilniece vietnē "Facebook" pauda aicinājumu "atcelt masku nēsāšanu skolās, lai bērnu un jauniešu organismi neciestu no skābekļa trūkuma mācību laikā", mainīt Covid-19 testēšanas pieeju bērniem un jauniešiem, ņemot piemēru no Ziemeļvalstīm, un "domāt par gaisa bioloģisko drošību skolās un citās sabiedriskajās telpās". LĀB jaunizveidotā Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa ir norādījusi, ka kategoriski norobežojas no šiem biedrības prezidentes izteikumiem.