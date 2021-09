Atsevišķos "Pasažieru vilciens" reisos būs speciāli vagoni tikai sadarbspējīgu sertifikātu īpašniekiem

AS "Pasažieru vilciens" atzinīgi vērtē iespēju sniegt pilnvērtīgu pakalpojumu bez apgrūtinošiem ierobežojumiem vismaz daļai no pasažieriem, tādēļ jau no šī gada 15.septembra līdz mēneša beigām eksperimentālā kārtā organizēs speciālus vagonus maršrutos Rīga (Daugavpils)–Krāslava un Rīga–Rēzekne II, kas atbilst spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. Sākot jau no nākamās pirmdienas, 13. septembra, vilciena pasažieri numurētas sēdvietas biļeti braucienam īpašajā vagonā varēs iegādāties visās vilciena biļešu tirdzniecības kasēs.