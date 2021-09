Migrantu nometnē Lietuvas Rūdninku poligonā mitinās aptuveni 750 vīrieši. Rūdninku poligons ir problemātiskākā izmitināšanas vieta ārvalstniekiem, kuri nelegāli ieceļojuši Lietuvā. Daži no nabadzīgākajiem migrantiem ir spiesti nodarboties ar prostitūciju, poligonā izveidojusies kastu sistēma, norisinās seksuāla izmantošana un daļa iedzīvotāju tiek reketēta. Portāls "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju, kas notiek migrantu nometnes iekšienē.

Šī gada 24. jūlijā Eiropas Savienība (ES) noteica sankcijas Baltkrievijai, reaģējot uz nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu eskalāciju valstī ar vardarbīgām represijām pret pilsonisko sabiedrību, demokrātisko opozīciju un žurnālistiem, kā arī uz "Ryanair" lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā 2021. gada 23. maijā, un ar to saistīto žurnālista Romana Protaseviča un Sofijas Sapegas aizturēšanu.

Reaģējot uz ES piemērotajām sankcijām Baltkrievijai, tās līderis Aleksandrs Lukašenko pieņēma lēmumu ļaut masu migrāciju uz Eiropu no tādām valstīm, kā Afganistānas, Sīrijas un Irākas.

Līdz ar šo lēmumu 2021. gada vasarā ievērojami palielinājās migrantu skaits, kas no Baltkrievijas cenšas iekļūt Lietuvas teritorijā. Saskaņā ar oficiālo statistiku 2021. gada 11. septembrī Lietuvā ir ieceļojuši 4148 nelegālie migranti . Lietuvas Iekšlietu ministrijas publicētā statistika liecina, ka līdz ar Baltkrievijas lēmumu šī gada jūlijā strauji pieauga migrantu plūsma Lietuvas-Baltkrievijas robežā.

No tiem 2805 ir Irākas pilsoņi, 205 - Kongo un 130 - Sīrijas. Lietuvā visvairāk ieceļo migranti vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Kā liecina Lietuvas Iekšlietu ministrijas statistika, uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas reģistrēti teju 500 nelegālo migrantu bērni vecumā līdz deviņiem gadiem.

No 3. augusta, pildot iekšlietu ministres Agnes Bilotaites rīkojumu, Lietuvas robežsargi migrantus, kas nelegāli ierodas Lietuvā no Baltkrievijas, piespiež doties atpakaļ. Arī Latvijas robežsargi neļauj migrantiem nelegāli šķērsot robežu un piespiež viņus doties atpakaļ.

Rūdninku poligons – problēmu nometne

Portāls "15min" apkopoja datus par situāciju Rūdninkos no sešiem dažādiem nesaistītiem avotiem. Visi avoti atteicās runāt publiski, jo nebija pilnvaroti sazināties ar mediju pārstāvjiem. Turklāt tas, iespējams, apdraudētu viņu drošību. Dažus no apkopotajiem faktiem apstiprināja Sarkanā Krusta pārstāvji, kas uzrauga situāciju.

Migrantu izmitināšanas poligonā Rūdninkos notika nemieri jau pirms jauno iedzīvotāju apmešanās. Vietējie iedzīvotāji protestēja pret plānoto papildus nometni. Vietējie to uzskatīja par nepietiekami drošu, tāpēc sāka protestēt. Tomēr protestētāji tika padzīti ar asaru gāzi.

Vēlāk nometnē izveidojās vairākas situācijas, kuru laikā protestētāji nojauca žogu un pretojās amatpersonām. Desmitiem poligona iedzīvotāju aizbēga no nometnes. Daži no viņiem vēlāk tika aizturēti, tomēr Lietuvas Iekšlietu ministrija dažus no šiem notikumiem apklusināja. Patlaban piekļuvi nometnes žogam būtiski apgrūtina pat brīdinājuma zīmes gājējiem un autobraucējiem.