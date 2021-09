Divu miljonāru prāvā par vērtīgas gleznu kolekcijas īpašumtiesībām piesauktas lielas summas skaidrā naudā, ziņo "de facto"

“Man tiešām abi ir... Zuzāns labi pazīstams, Gulbis – varētu teikt jaunības draugs. Bet es ne ar vienu no viņiem to viņu lietu nekad neesmu pārrunājis. (..) Neko, vot nekad nelīdu viņu darījumos.

"de facto" gan zināms, ka prāvā figurē arī latviešu vecmeistaru darbi. Starp to autoriem atrodami tādi vārdi, kā, piemēram, Vilhelms Purvītis, Janis Rozentāls, Konrāds Ubāns, Uldis Zemzaris, Georgs Šenbergs un citi. Savukārt vismaz par daļu no gleznām prāvā izskanējuši apgalvojumi, ka pie Zuzāna tās nonāca, mutiski vienojoties un maksājot skaidrā naudā, liecina "de facto" rīcībā esošā informācija.

"de facto" zināms, ka no Zuzāna puses par vismaz daļu no strīdā ierautajām gleznām tiek uzturēta versija, ka tās uzskatāmas par viņam pārdotām 2016.gadā. Kad esot notikuši maksājumi un, ja tas notika jau 2017.gadā vai vēlāk, vai arī tie bijuši skaidrā naudā? Uz šo “de facto” rakstiski nosūtīto jautājumu Zuzāns neatbildēja.

2017.gads ir būtisks, jo no tā sākuma likums “Par nodokļiem un nodevām” neatļauj starp fiziskajām personām skaidras naudas darījumus, kas pārsniedz 7200 eiro. Tas attiecas arī uz maksājumiem, kas notikuši kādu senāku līgumu ietvaros. Ja skaidrā naudā samaksātā summa pārkāpj šo slieksni, likums paredz, ka personām par to piemēro naudas sodu 15 procentu apmērā no darījuma summas.