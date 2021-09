7. septembrī Meksikas Klusā okeāna piekrasti satricināja 7,1 magnitūdas stipra zemestrīce. Medijs "Vice" vēstī, ka dabas katastrofas laikā no dienvidu piekrastes pilsētas Akapulko līdz pat galvaspilsētai Mehiko debesīs iedzīvotāji novērojuši žilbinošus gaismas uzplaiksnījumus.

Žilbinošās gaismas, kas šāvās debesīs, it kā tās būtu raķetes, tika novērotas no dienvidu piekrastes pilsētas Akapulko, netālu no zemestrīces epicentra, līdz pat galvaspilsētai Mehiko, aptuveni 320 kilometru attālumā.