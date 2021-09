Latvijā pret Covid-19 pilnībā vakcinēti 42% iedzīvotāju

Pirmdien Latvijā vakcinēti kopumā 3524 cilvēki - 1513 cilvēki saņēmuši pirmo poti, bet 1989 personas vakcinācijas kursu noslēdza. Vēl 22 personas saņēmušas J&J vakcīnu. Vakar vakcinācijas procesu īstenoja 142 medicīnas iestādes, visvairāk pacientu sapotējot AS "Veselības centru apvienība", SIA "Veselības centrs 4" un SIA "Rēzeknes slimnīca".

Vakar pārsvarā potējušies cilvēki, kuri neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, tomēr vakar vakcinēto vidū bija arī 455 seniori, 220 personas ar hroniskām slimībām, kā arī daži desmiti ārstniecības personu un pedagogu.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu no divām Latvijā ir saņēma 770 198 cilvēki, bet otro potes devu saņēmuši 679 026 cilvēki. Vēl 111 999 personas sapotētas ar J&J vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva.

No vasaras vidus vakcinācijas temps Latvijā, salīdzinot ar rekordaugstiem rādītājiem maijā, saruka, un pagājušajā nedēļā sapotēto iedzīvotāju kopskaits nokrita līdz zemākajam rādītājam kopš marta otrās puses. Mazāk cilvēku nedēļas laikā sapotēts nedēļā no 29.marta, kad pie potes tika 26 199 cilvēki. Būtiski, ka tobrīd Latvijā vēl netika nodrošināta iespēja vakcīnu saņemt ikvienam, kas to vēlas, un tikai nesen bija dots starts hroniski slimo pacientu potēšanai.