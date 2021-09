Covid-19 Latviju pārņem ar jaunu sparu. Ko darīt, ja esi kļuvis par kontaktpersonu?

Kontaktpersona ir cilvēks, kuram ir noteikts ciešs kontakts ar Covid-19 inficētu cilvēku. Ciešs kontakts tiek noteikts, ja cilvēks atradies 2 metrus (vai tuvāk) no inficētās personas un kontaktējies ar viņu 15 minūtes (vai ilgāk), tomēr atkarībā no situācijas var tikt ņemti vērā arī citi apstākļi, lai lemtu par to, vai persona ir vai nav bijusi ciešā kontaktā ar inficēto personu.