Zināms, cik daudz iedzīvotāju saņēmuši vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu

No kopējā iedzīvotāju skaita vakcināciju pret Covid-19 sākuši 48%, bet pabeiguši 44%. Savukārt iedzīvotāju vecumā no 12 gadiem vidū vakcināciju sākuši 55,51% un pabeiguši - 50,82%. Vislielākā aptvere ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur vakcināciju sākuši 62% senioru.