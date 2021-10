Tajā brīdī pie viņiem piebrauca pirmā policijas patruļa un ceļu policisti, kuri mēģināja noziedznieku izvilkt no automašīnas. Jūlijas Gorbačovas partneris, saprotot, ka nespēj izvilkt noziedznieku no mašīnas, izlēca no tās un tuvojās pie Jūlijas no otras puses. Jevgeņijs Ivaškevičs, saprotot, ka viņš tiks notverts, uzspridzinājās.