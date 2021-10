Vēl nepieciešami uzlabojumi Covid-19 seku novēršanai piešķirto līdzekļu izlietojumā, secinājusi Valsts kontrole

Valsts kontrole, pārbaudot papildu piešķīrumus resoriem no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un pārdales saistībā ar Covid-19 pasākumiem 949,222 miljonu eiro apmērā, kas ir 77% no resoriem kopā papildus piešķirtajiem 1,238 miljardiem eiro un 93% no Covid-19 seku novēršanai un krīzes pārvarēšanai faktiski izlietotajiem 1,023 miljardiem eiro.