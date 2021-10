Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija ceļ trauksmi par deputāta Dombravas izteikumiem masu medijos

Kopš 29. septembra TV24 raidījumā "Preses klubs" Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija un Latvijas ģimenes ārstu asociācija saņem trauksmes un sašutuma pilnus zvanus un vēstules no kolēģiem par to, ka viņi jūtas nepamatoti apvainoti, noniecināti un profesionāli pazemoti par to, pie kā nevar būt vainojami, jo savus pacientus nāvē nesūta, bet onkoloģisko slimību pieaugumam ir pavisam citi cēloņi.

Apgalvodams, ka:

"Ir tādi ģimenes ārsti, kas apzināti aizsūta nāvē savus pacientus…"

un, neziņodams par to tiesībsargājošām iestādēm, deputāts Dombrava ir saucams pie atbildības, kā nozieguma līdzinātājs, tādēļ, ka ir slēpis faktus par būtībā tīšām slepkavībām, kas, acīmredzot, viņam ir zināmi. Mēs prasām šos faktus nekavējoties nodot atklātībai, jo noziedzīga rīcība nav pieļaujama nevienā profesijā. Ja šādu faktu Dombravas rīcība nav, viņš pats ir saucams pie atbildības par ģimenes ārstu goda un cieņas aizskaršanu un veselības nozares pamatspecialitātes apmelošanu un publisku pazemošanu. Apgalvodams, ka ģimenes ārsti ir "nolaidīgi, vienkārši saņem naudu un priecājas, ka pacienti nenāk…" un ir vainojami pie onkoloģisko slimību pieauguma valstī, patiesībā mēģina slēpt pats savu atbildību.

Mūsu ieskatā deputāts Dombrava, labi zinot to, ka valstī trūkst ārstu, medicīnas māsu, ir augsts saslimstības līmenis, "vienkārši saņem naudu un priecājas", ka sabiedrība pacieš viņa apzināti nolaidīgo rīcību, tajā skaitā, balsojot par tādu budžetu, ar kuru nav iespējams iedzīvotājiem nodrošināt pienācīgu veselības aprūpi un apturēt onkoloģisko slimību pieaugumu. Saeima, lietojot Dombravas terminoloģiju, "apzināti un nolaidīgi", ir izturējusies pret saviem pienākumiem jau vairāk kā 30 gadus kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas, savu iedzīvotāju veselības aprūpei atvēlēdama tikai pusi no tai nepieciešamā finansējuma.

Tas arī ir galvenais cēlonis tam, ka pacientiem konsultācijas pie speciālistiem un izmeklējumi ir jāgaida mēnešiem ilgi. Rezultātā pieaug sirds, asinsvadu, onkoloģiskās slimības un pacientu mirstība. No onkoloģijas nozares uzlabošanas plāna 2022.-2024. gadam ir redzams, ka vidējā termiņa budžetā 2022. gadam tiek plānoti tikai 24,26 miljoni nepieciešamo 100,7 miljonu vietā. Savukārt, veselības aprūpei kopumā tuvākajos gados apzināti tiek plānots valsts budžeta finansējuma samazinājums no 4.95% no IKP šogad uz 4.2% no IKP 2023. gadā, jeb gandrīz par 18% mazāk. Tāda ir patiesā aina.

Cienījamie vēlētāji, paturiet to prātā nākamajās vēlēšanā! Ģimenes ārsti vērš Saeimas un valdības uzmanību uz to, ka šādi deputāta Domravas izteikumi ir nacionālās drošības apdraudējums. Apzināti radot iedzīvotājos neuzticību pret veselības aprūpes pamatspecialitāti, kas ik gadus pacientiem sniedz palīdzību 70% no visiem gadījumiem, kad tā ir nepieciešama, tiešā veidā tiek drupināts valsts veselības aprūpes pamats, iedzīvotājiem tiek iedvesta nedrošības sajūta par savu un savu tuvinieku veselību un radīta neuzticība valstij.