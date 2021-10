Portugāļu viceadmirālis, kurš uzsāka cīņu ar pandēmiju

Portugāle ir to valstu starpā, kurās ir visaugstākais pret Covid-19 potēto iedzīvotāju īpatsvars. Portugālē vakcinācijas kampaņu vadīja viceadmirālis Henrike Guvija e Melo. Viņš sacīja, ka panākumu atslēga ir izvairīšanās no politikas, vēsta medijs "The New York Times".