Gadiem ilgi nav atrisināta piesārņojuma problēma Dreiliņu mežā

Alfrēds Stinkulis raidījumam ziņojis, ka pirmo talku Dreiliņu mežā sarīkojis pirms četriem gadiem, kad ieradies Latvijā no Amerikas, taču jau pēc trim mēnešiem atkal viss bijis piemēslots.

"Tajā brīdī pārvaldnieki - "Rīgas meži" - neko nebija darījuši, un tad runa bija par to, ka vajag aiztaisīt to mežu ciet, aiztaisīt visus ceļus ciet, lai te nevar katrs iebraukt un mēslot. Tas prasīja divus gadus, lielu rakstīšanos, cīnīšanos, sazināšanos ar viņiem, ar policiju, un beidzot viņi tos vārtus uzlika," atcerējās Stinkulis.

"Pilnīgi noteikti tā ir viena no mūsu sāpīgajām vietām pilsētas teritorijā, un tā cīņa ir grūta, bet īstenībā nekas īpaši nelīdz. Sliktākais, kas var būt - vieta ir caurbraucama, pa vienu galu var iebraukt, pa otru izbraukt, attiecīgi - pa ceļam izmest atkritumus. Vieta ir nost no apdzīvotām vietām, no cilvēku teritorijām," atzina SIA "Rīgas meži" Rīgas mežniecības mežzinis Uldis Gaiss.