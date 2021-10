Ksenija Sobčaka komentē traģisko autoavāriju un noliedz informāciju par otrā automašīnas pasažiera nāvi

"Viņai ir galvas, plaušu, gūžas traumas, viņas liesa tika izoperēta, bet, paldies Dievam, viņa ir dzīva! Ziņas par to, ka viņa ir otrais upuris ir meli. Viņas vīrs ir nikns par nepatiesajām ziņām un lūdz tās nekavējoties izbeigt," rakstīja Sobčaka.

Es atrados automašīnā. Auto nav mans, tāpat kā vadītāja. Es nesteidzināju šoferi, protams, ka ne. Neviens no mums nesteidzās. Brauciena laikā es sarunājos "Zoom" par darbu un ir pierādījums - ieraksts, kā es to daru. Tas bija šofera personisks lēmums [apdzīt], tā ir taisnība. Man ir smadzeņu satricinājums, asistentiem arī. Es braucu ar komandu un pēc sadursmes es zaudēju samaņu, un mana asistente pārcēla mani citā mašīnā.

Sasitumu dēļ man šodien gaidāma iekšējo orgānu pārbaude. Mēs braucām citā mašīnā, bet mans menedžeris Kirils izsauca ātro palīdzību un devās pārbaudīt, vai varam palīdzēt otrai automašīnai. Cilvēki jau to bija izdarījuši."

Medijs "Dozhd" vēstīja, ka Sobčaka nav cietusi; viņa pēc avārijās atteikusies no mediķu palīdzības un ar citu auto devusies uz lidostu. Otrā automobilī atradušies trīs cilvēki - viens no viņiem gājis bojā, otra dzīvība izdzisusi slimnīcā, bet trešā cilvēka veselības stāvoklis raksturojams kā smags. Zināms, ka viena no bojāgājušajiem bijusi 35 gadus veca sieviete.