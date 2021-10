Tiesības strādāt un brīvi pārvietoties

Daudzas žurnālistes, mākslinieces, mūziķes un profesionālās sportistes ir pametušas Afganistānu, baidoties no talibu represijām, un citas sievietes, kas vēl nesen ieņēma augstus amatus un varēja lepoties ar veiksmīgām karjerām, apsver došanos trimdā, ja tas būs iespējams.

Organizācija "Reportieri bez robežām" (RSF) ziņoja, ka no aptuveni 700 žurnālistēm, kas 2020.gadā strādāja Kabulā, augusta beigās lielākajos privātajos medijos oficiāli bija nodarbinātas vairs tikai 39. Pēc talibu nākšanas pie varas un incidentiem ar žurnālistu piekaušanu daudzi privātie mediji ir pārtraukuši darbu, bet citi, kas vēl turpina, lūguši savas darbinieces pagaidām nenākt uz darbu.

Medijos ziņots arī par gadījumiem, kad privātie uzņēmēji ir atlaiduši sievietes, bažījoties no talibu represijām. Bailēs no talibu uzbrukumiem daudzas sievietes ir ieslēgušās savās mājās un uz ielas iziet tikai lielas vajadzības gadījumā. Sievietes bažījas, ka talibi aizliegs viņām iziet no mājas bez pavadoņa, kā tas bija iepriekšējā talibu režīma laikā.