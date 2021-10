Pret Covid-19 nepotētajiem studentiem no pirmdienas bija jāpamet kopmītnes

No Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) dienesta viesnīcās dzīvojošajiem 1500 studentiem nevakcinēti ir 30. Viņiem tagad jākravā mantas un jādodas prom. Visgrūtāk ir studentiem no attālākajiem reģioniem, kuriem īres cenas Rīgā ir par augstu. Lai daļa nevakcinēto nepaliktu bez pajumtes, RTU viņiem uz dažām dienām, kamēr atrod ko piemērotu, ierāda nakšņošanai no visiem izolētas telpas.