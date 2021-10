VIDEO ⟩ "Tas ir absurds salīdzināt nāvi ar savainojumiem." Sobčaka pēc autoavārijas pirmo reizi izsakās videoierakstā

"Esmu vairākkārt rakstījusi par to, kā tas viss notika. Man te nav ko piebilst. Turklāt sarunu protokoli ar izmeklētājiem kaut kādā nesaprotamā veidā uzreiz uzrodas žurnālistu rokās. Viņi dažādos veidos cenšas pierādīt, ka es meloju. Jūs nevarēsiet mani pieķert, jo es nemeloju," sacīja Sobčaka .

"Ir viena lieta, ko es vēlētos apspriest sīkāk. Sakarā ar to, ka daudziem cilvēkiem nešķietu ļoti patīkams cilvēks, visiem nez kāpēc cilvēkiem šķiet, ka ar mani nekas slikts nevar notikt. Es nevaru iekļūt īstā negadījumā, es nevaru nobīties, es nevaru apmulst. Es nevaru baidīties vai sāpināt," sacīja Sobčaka.

Medijs "Dozhd" vēstīja, ka Sobčaka nav cietusi; viņa pēc avārijās atteikusies no mediķu palīdzības un ar citu auto devusies uz lidostu. Otrā automobilī atradušies trīs cilvēki - viens no viņiem gājis bojā, otra dzīvība izdzisusi slimnīcā, bet trešā cilvēka veselības stāvoklis raksturojams kā smags. Zināms, ka viena no bojāgājušajiem bijusi 35 gadus veca sieviete.