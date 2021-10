"Covid-19 klātesamība neatceļ citus vīrusus!" Danilāns atklāj, ka ir daudz un dažādi veidi, kā stiprināt veselību

"Redziet, šajā ziņā ir "dubultieteikumi". Pirmais - stiprināt veselību, nevis uzreiz sasaistīt to ar imunitāti," skaidro Danilāns.

Profesors atzīmē, ka cilvēkiem Covid-19 dēļ ir jāstiprina "specifiskā" imūnsistēma. "Tā ir ļoti specifiska, vērsta tikai pret šo draņķa vīrusu! Kā to stiprināt? Vienkārši - potēties!"

"Es pats kategoriski esmu par potēšanos! Mums viss iespaids par poti ir tā "sakurbulēts", ka neticam tai tik ļoti. Bet potēties noteikti vajag! Latvijā nav gadījumu, kad kāds no potes būtu miris, nav," stāsta profesors.

Tāpat būtiski ir, lai cilvēkam būtu fiziskā aktivitāte. "Latvijā ir pārāk maz fiziskās aktivitātes iedzīvotājiem. Cilvēki baidās no potes un zina, ka vajag kustēties, tikai negrib to darīt. Tas ir ļoti muļķīgi! Fiziska aktivitāte uzlabo organisma stiprumu un palīdz cīnīties par cilvēka dzīvību, kā arī to glābt!"