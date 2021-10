Ivo Fomina koncertā neielaista persona ziņojusi par viltus spridzekli pasākumā

Policijas ziņojumā teikts, ka likumsargi saņēmuši norādi, ka it kā kultūras namā ir ievietots spridzeklis. Tukuma policija tūlītēji reaģēja uz brīdinājumu un drošības nolūkos evakuēja pasākuma apmeklētājus, kā arī veica pārmeklēšanu kultūras nama telpās. Spridzeklis netika atrasts.

Ivo Fomins par notikušo izsakās sekojoši: "Dzīvojam lielu izaicinājumu laikā, kad ikviens no mums ir spiests izdarīt savas izvēles. Kopīgu mērķu un arī sevis dēļ, esam spiesti pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem.

Mākslinieki no pulcēšanās ierobežojumiem ir cietuši visvairāk un izskatās, ka ar jauniem pulcēšanās ierobežojumiem cietīs vēl vairāk. Arī klausītāji, protams, kuriem ir limitētas iespējas apmeklēt koncertus un pasākumus. Taču, ievērojot visus drošības pasākums, koncerts Tukuma kultūras namā varēja notikt un starp māksliniekiem un skatītājiem valdīja patiesa saskaņa un savstarpēja uzticība. Mēs visi, kas bijām uz skatuves, no sirds izbaudījām šo kopā būšanu. Un tad notika neparedzētais un mēs šobrīd izjūtam zināmu nepabeigtības un rūgtuma garšu par līdz galam nenospēlēto koncertu. Ticu, ka policija noskaidros apstākļus un sauks vainīgos pie atbildības. Tomēr gribu visu mūziķu un pasākuma organizatora vārdā atvainoties klausītājiem, kuri bija atnākuši un kuriem, no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, bija priekšlaicīgi koncerts jāpamet.