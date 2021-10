Zināms, kuros novados aizvadītajā diennaktī reģistrēti visvairāk Covid-19 gadījumi

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 351 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 338 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 275 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt, sākoties skolēnu brīvlaikam, saslimušo skaits vecumā no desmit līdz 19 gadiem ir noslīdējis līdz 258 cilvēkiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.