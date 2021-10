Bērzs ir viena no Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgākajām koku sugām. Bērza koksne tiek izmantota rūpniecībā vairāk nekā simt gadus, nemaz nerunājot par mājsaimniecībām, kur bērzs izmantots kopš sendienām. Jau vairākas desmitgades Latvijas mežzinātnieki veic pētījumus par bērza audzēšanu un izmantošanu. Mežu īpašnieki redz bērzu kā lielisku koku sugu savos šodienas un nākotnes mežos. Portāls "Apollo.lv" noskaidroja bērzu audzēšanas pamatprincipus.

Bērzu audzēšanu ietekmējošie faktori

SIA "Latvijas Finieris Mežs" valdes priekšsēdētājs Agris Meilerts Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotajā seminārā par bērziem stāstīja par to audzēšanas pamatprincipiem.

Augsnes vietas izvēle

Augsnes stādīšana

Tradicionālais laiks meža stādīšanai ir pavasaris – sākot no zemes atlaišanās brīža līdz koku lapu plaukšanai un agrs rudens. Šajā laika periodā zeme ir labi nodrošināta ar mitrumu, kurš radies pēc sniega nokušanas un stādi var uzsākt augšanu pirms lakstaugu konkurences iestāšanās. Pavasarī stādītie koki līdz rudenim ir paspējuši iesakņoties un mazāk cieš no sala izcilāšanas.

Lai mežu varētu stādīt, ir nepieciešami stādi. Tie var būt dažādi. Tie var būt stādi ar kūdras substrātu apkārt vai kailsakņu stāds. "Ja mēs, piemēram, tieši par bērzu runājam, vislabākie stādi ir ar uzlabotu sakņu sistēmu, tas nozīmē to, ka koks būs sabalansētāks - stobra garums pret sakņu sistēmu masu būs balansā un līdz ar to pats koks būs spēcīgāks," sacīja Agris Meilerts.

"Respektīvi - jums var būt vislabākie stādi un vislabākie stādītāji, bet, ja jūs iestādīsiet sliktā vietā, tad rezultāts būs slikts. No katra šī mazā posmiņa ir atkarīgs viss iznākums kopumā," viņš sacīja.

Meilerts dalās ar piemēru no profesionālās pieredzes, proti, SIA "Latvijas Finieris mežs" stādījums, kas ir stādīts Auces novadā 2000. gadā. Tur tikuši sastādīti bērzi no dažādām Latvijas malām, kā Meilerts norāda - zinātnes vārdā. Augsne tika sagatavota principā kā lauksaimniecībai, līdz ar to zeme bijusi pateicīga.