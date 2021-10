Īslaicīgi pārorganizēs gājēju plūsmu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā

Šodien tiks pārorganizēta gājēju plūsma no stacijas ēkas C tuneļa izejas uz Gogoļa ielu. Gājēju plūsma turpmāk tiks virzīta caur stacijas A un B tuneļiem vai pa Gogoļa ielas ietvi virzienā uz Stacijas centrālo laukumu un Rīgas Centrāltirgu. C tuneli joprojām varēs izmantot, lai nokļūtu uz vilcienu platformām no stacijas ēkas puses.