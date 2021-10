LM vēlas vakcinētajiem atjaunot divus atbalsta pasākumus

Plānots turpināt izmaksāt vecāka pabalstu, paredzot, ka to izmaksās par periodu no šā gada 11.oktobra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 15.novembrim tām personām, kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam beidzas laikā no šā gada 11.oktobra, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kura ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības.