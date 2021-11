"Vai mēs nāksim bonusā jaunajam īpašniekam?" Neinformējot īrniekus, Rudbāržos pārdod daudzdzīvokļu māju

Kādā no pirkšanas pārdošanas platformām uzmanību piesaistīja šāds sludinājums – pārdod daudzdzīvokļu māju, 18 dzīvokļi, divi stāvi, centrālā apkure (malkas), atrodas Rudbāržu centrā, skaistā vietā, blakus lielceļam Rīga-Liepāja, ir pietura, veikals, bibliotēka, feldšerpunkts.

Norādītā summa par Jubilejas ielas 7. namu 100 000 eiro. Ēkas īpašnieks ir SIA "Korkalns" un Rudbāržu centrā uzņēmumam pieder piecas daudzdzīvokļu ēkas. Viena no tām ir neapdzīvota jau daudzus gadus, kādā citā palicis viens īrnieks. Ēkas būvētas pagājušā gadsimta 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā.

Vairāki iedzīvotāji šai ēkā arī dzīvo aptuveni 40 gadus. Viņi atceras, ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad māja nonāca privātās rokās, dibinājuši arī biedrību un bijuši mēģinājumi ēku pārņemt īrnieku īpašumā, tomēr nesekmīgi. Ēkas īpašnieks arī nav ļāvis dzīvokļus privatizēt. Ir noslēgti beztermiņa īres līgumi. Iedzīvotāji neslēpj, ka īres cena ir zema. Ja nepieciešams kāds neliels remonts koptelpās, īpašnieks to izdara, bet lielākoties visa apsaimniekošana gulstas uz īrnieku pleciem. Tā paši jau divas reizes pirkuši apkures katlu, paši organizē kurināšanas grafiku, kurināmā iegādi. Tomēr ēkā nav veikti kapitālieguldījumi, piemēram, tā nav siltināta, šobrīd pavisam kritiskā stāvoklī ir mājas jumts.

"Jau ātrāk mēs teicām par to jumtu, bet atlika un atlika. Šogad kompleksa priekšnieks bija atbraucis. Tad viņi filmēja, skatījās, mērīja to jumtu, ka taisīs projektu. Tad laikam izdomāja, ka liels remonts, izdevīgāk pārdot,"

Uzņēmuma "Korkalns" pārstāvis Jānis Podnieks ir nerunīgs, no intervijas atsakās, bet telefonsarunā īsi paskaidro, ka uzņēmuma pamatnodarbošanās ir graudkopība un cūkkopība, bet ne nekustamo īpašumu apsaimniekošana, tāpēc nolemts pakāpeniski no šīs nozares atteikties. Pēc sludinājuma ievietošanas, interese esot bijusi. Jāteic, ka arī ēkas īrnieki par šo faktu uzzināja no ievietotā sludinājuma.