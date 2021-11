"Ja es nomirtu, dzīve visiem kļūtu garlaicīgāka." Ksenija Sobčaka pēc traģiskās autoavārijas nāk klajā ar skaļu paziņojumu

Sobčaka sacīja, ka autoavārijas brīdī viss notika tik ātri, ka viņai pat nebija laika kaut ko saprast. Vēlāk, analizējot situāciju, TV zvaigzne nonāca pie secinājuma, ka viņa par mata tiesu izbēgusi no nāves.

Pēc traģiskā negadījuma Sobčaka cīnījās ar naida runām, kas bija mērķētas viņas virzienā. Viņa tika vainota par to, ka uzreiz nepalīdzēja cietušajiem, tā vietā izvēlējās pamest valsti.

Medijs "Dozhd" vēstīja, ka Sobčaka nav cietusi; viņa pēc avārijās atteikusies no mediķu palīdzības un ar citu auto devusies uz lidostu. Otrā automobilī atradušies trīs cilvēki - viens no viņiem gājis bojā, otra dzīvība izdzisusi slimnīcā, bet trešā cilvēka veselības stāvoklis raksturojams kā smags. Zināms, ka viena no bojāgājušajiem bijusi 35 gadus veca sieviete.