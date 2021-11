Pensiju otrā līmeņa reformas šogad Latvijā nav plānotas

Līdz ar to - cilvēkiem tika nogriezts aptuveni uz desmit gadiem uzkrājums ap 20-30%, jo jūs nocērtat no savas nākotnes pensijas tajā brīdī. Ja mēs pasakām, ka cilvēki jau tā vāji uzkrāj naudu, ir ēnu ekonomika, ir minimālās algas, no kurām tiek veiktas iemaksas, tad pie šāda instrumenta Latvijā tas būtu divtik bēdīgāk un skumīgāk. Mēs runātu par vēl sliktāku situāciju kā līdz šim."

"Kā parasti, Igaunija dara to, ko varbūt mēs pēc laika sapratīsim, ka vajadzēja darīt. Tie pretargumenti parasti ir kādi - nedrīkst cilvēkiem dot to pensijas naudu, jo paši viņi nespēs to pareizi ieguldīt. Faktiski lielākā daļa no šīs naudas potenciāli tiks ieguldīta nekustamajā īpašumā.