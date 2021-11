Kuldīgā 1500 iedzīvotāju paliks bez ģimenes ārsta. Mediķe atsakās vakcinēties pret Covid-19

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir pieņēmuši lēmumu no amata atstādināt ārsti Zandu Zaueri, jo viņa nav vakcinējusies pret Covid-19, līdz ar to no 15. novembra 1500 pacienti Kuldīgas pusē paliks bez ģimenes ārsta, vēstī LTV7 ziņu dienests.