Garāmgājēji ziņo par tumšiem pleķiem uz atjaunotā Okupācijas muzeja piebūves. Eksperti komentē notikušo

Atrodoties Strēlnieku laukumā un skatoties uz Latvijas Okupācijas muzeja piebūvēto "Nākotnes namu", var pamanīt, ka lietainā un mitrā laikā daļa no jaunās celtnes sienas ir slapja. Par to liecina krasā krāsu atšķirība. Piemēram, skatoties uz piebūves stūri, kas atrodas tuvāk Grēcinieku ielai, var redzēt, ka siena ir gaiši pelēkā krāsā, turpretim, tas stūris, kas ir tuvāk Rīgas Tehniskajai universitātei, ir izteikti pelēkā krāsā. Vecrīgā novērotais satrauc cilvēkus, kuri par to negatīvi izsakās mikroblogošanas vietnē "Twitter".