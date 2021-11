Dzīve pēc 15. novembra ⟩ Zināms, kā daļa veikalu strādās pēc stingro ierobežojumu beigām

Viņa arī uzsvēra, ka galvenais, ko tirgotājs sagaida, ir skaidrība par noteikumiem no valdības, kā arī cieņa no kontrolējošām iestādēm.

"Lidl" veikali būs atvērti no plkst. 7.00 – 23.00

Ņemot vērā Ministru kabineta 9. novembra lēmumus, no pirmdienas, 15. novembra visi "Lidl" veikali Latvijā strādās "sarkanajā režīmā" un būs atvērti visiem klientiem katru dienu no plkst. 7.00 līdz 23.00.

"K-Senukai" veikali no nākamās nedēļas būs pieejami tikai klientiem ar Covid-19 sertifikātu

No pirmdienas visi "K-Senukai" veikali strādās katru dienu, ieskaitot brīvdienas, un piedāvās pilnu preču un pakalpojumu klāstu "zaļajā režīmā". Līdz turpmākajiem valdības norādījumiem nopirkt nepieciešamās preces un saņemt konsultācijas "K-Senukai" veikalos varēs pircēji ar Covid-19 sertifikātu.

"K-Senukai" veikali Rīgā un Jelgavā no nākamās nedēļas darbadienās strādās no plkst. 7.30 līdz 21, bet veikali Liepājā, Tukumā, Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā un Cēsīs - no plkst. 7.30 līdz 20.