LDF tiešraidēm no deviņām putnu ligzdām šogad bijuši vairāk nekā pieci miljoni skatījumu

Jūras ērgļu ligzdu Durbē tiešraidēs var novērot jau kopš 2015.gada, kopš 2018.gada to apdzīvoja jūras ērgļi Milda un Raimis. Lai arī Milda martā izdēja trīs olas, no kurām aprīļa beigās paguva izšķilties divi mazuļi, jauno putnēnu un trešās olas liktenis bija skarbs. Pirmais trieciens sekmīgai ligzdošanai bija 27.martā, kad ligzdas teritorijā uzturējās viens vai vairāki sveši putni un, lai arī Milda un Raimis no tiem atgaiņājās, uz maiņām perējot olas, Raimis tajā dienā ligzdu pameta un tā arī neatgriezās. Milda apzinīgi turpināja perēt olas, taču aukstajā pavasarī bez pietiekama barības daudzuma un citu jūras ērgļu redzeslokā nonākušajā ligzdā viņai tas nenācās viegli. Līdz tomēr viens no jūras ērgļiem - Čips - izpelnījās ērgļu mātītes uzticību.