No šodienas, 15. novembra, Latvijā tiek atcelti Covid-19 dēļ noteiktie īpaši stingrie ierobežojumi. Stājušies spēkā arī virkne citu izmaiņu Covid-19 ierobežojumos. Portāls "Apollo.lv" apkopoja informāciju par to, kas Latvijas iedzīvotājiem no 15. novembra jāņem vērā.