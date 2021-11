Kalniete: Lukašenko vadīs Baltkrieviju tik ilgi, kamēr Putins ļaus

EP deputāte arīdzan norādīja, ka notiekošais uz Baltkrievijas robežas šķeļ Eiropu, jo no vienas puses ir cilvēki, kas uzskata, ka tā nedrīkst rīkoties un patvērums jādod ikvienam, kurš to prasa, bet no otras puses, drošības dienestiem ir pietiekami daudz informācijas, lai zinātu, ka šis ir viens no veidiem, kā Eiropā iekļūst teroristi.