ASV: Krievija veikusi bīstamu un bezatbildīgu kosmosa raķetes izmēģinājumu

ASV pirmdien nosodīja Krieviju par to, ka tā veikusi "bīstamu un bezatbildīgu" kosmosa raķetes izmēģinājumu, uzspridzinot vienu no saviem satelītiem un radot atlūzu mākoni, no kura bija spiesta izvairīties Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) apkalpe.