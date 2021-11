Es vienas dienas laikā nevaru uzrakstīt dziesmu, lai tā būtu kvalitatīva, un vēl uzfilmēt video. Līdz ar to es iesūtīju skaņdarbu "Time to Remember" ("Laiks atcerēties"), kas tapa pirms diviem gadiem kopā ar grupu "Amber Chamber". Tur ir dzirdams mans vokāls, vārdi un mūzika ir viņu, bet tas ir tāds materiāls, par kuru man nav kauns un esmu priecīga, ka mums bija tāds projekts, tādēļ konkursam iesūtīju to.

Man likās forši, ka, lai gan Latvija ir maza valsts un liekas, ka mūs neviens neredz un nepamana, bet fanu lapās mani ierindo trešajā vietā, citur – pirmajā, citur – ceturtajā. To bija ļoti patīkami redzēt, ka mani ar to pamanīja.

Par to man ir interesants stāsts, jo es nebiju plānojusi to darīt. Mani apstiprināja pirmajā dienā, kad konkurss sākās. Principā tas bija nedēļu pirms visiem deadliniem (termiņiem), jo parasti meitenes zina vismaz mēnesi iepriekš, ka viņas piedalīsies.

Es izvēlējos tur piedalīties, jo man deva iespēju. Ar mani sazinājās organizācija no Zviedrijas, kura mani tālāk novirzīja uz Londonu, kur cilvēks apmāca meitenes. No manas puses nekādi izdevumi nebija, jo šogad viss norisinās onlainā (tiešsaistē). Es pieņēmu izaicinājumu, jo dzīvē eju uz to, ka, ja man ir tāda iespēja, es vēlos to pieņemt, lai varu pierādīt sevi kā cilvēku, kā personību, ka varu īsos termiņos izdarīt kvalitatīvas lietas.