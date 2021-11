Rīgā ziemā nenotīrītās ietves tīrīs pašvaldība, piedzenot izdevumus no īpašniekiem

Viņš informēja, ka nenotīrītās teritorijas fiksēs pašvaldības policija vai administratīvā komisija. Pēc tam pašvaldība brīdinās īpašnieku un informēs par piespiedu izpildi.

Ja īpašnieks attiecīgajā teritorijā sniegu nenotīrīs, to darīs Teritorijas labiekārtošanas pārvalde. Savukārt izdevumi, kas būs radušies no piespiedu izpildes, tiks piedzīti no īpašniekiem.

Lange uzsvēra, ka mērķis nav sodīt īpašniekus, kuri nepilda savus pienākumus, bet gan panākt, ka ietves tiek notīrītas un tiek ievērotas Rīgas iedzīvotāju intereses.

Kopumā diviem gadiem piespiedu darbiem ir paredzēti 130 000 eiro. Taču to izlietošana ir atkarīga no sniega daudzuma un īpašnieku rīcības. Turklāt tiek cerēts, ka tiks iekasēti līdzekļi no negodprātīgiem īpašniekiem, kuri to īpašumiem piegulošās teritorijas neuztur kārtībā.

Lange uzsvēra, ka kopumā Rīgas institūcijas un uzņēmumi ir sagatavojušies ziemas sezonai.

Līdzīgu viedokli pauda arī vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), uzsverot, ka pamazām tiks novērsta situācija, ka par atsevišķu ielu posmu uzturēšanu kārtībā atbild vairākas institūcijas, kuras sniega nenotīrīšanu noveļ viens uz otru.

Atšķirībā no pagājušās ziemas, kad tika konstatēts, ka netiek tīrītas trešās kategorijas ielas, šogad tās tiks tīrītas. Un, saņemot sūdzības no iedzīvotājiem par nenotīrītām ietvēm, tās no sniega atbrīvos pašvaldība, teica Ķirsis.

Viņš piebilda, ka līdzekļi ielu attīrīšanai no sniega ziemas sezonas sākumam ir. Taču nākamgad viņš cer panākt, ka ielu uzturēšanai kārtībā, tostarp ielu tīrīšanai ziemas sezonā, pašvaldība varēs atv''elēt vairrrāk līdzekļu.

LETA jau ziņoja, ka šodien notika preses konference, kurā Rīgas domes vadība informēja par saistošo noteikumu grozījumiem saistībā ar teritoriju uzturēšanu, kā arī satiksmes infrastruktūras un atbildīgo dienestu gatavību ziemas sezonai.

Rīgas dome oktobrī pieņēma grozījumus Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos, kas paredz būtiskas izmaiņas ēkām pieguļošo teritoriju kopšanā.

Pārmaiņas skars arī sniega novākšanu no ietvēm, izslēdzot pretrunīgās prasības, piemēram, par sniega vaļņu veidošanu.

Turpmāk nebūs prasības attīrīt no sniega visus cietā seguma celiņus. Drīkstēs attīrīt celiņus 50% platumā, bet ne mazāk kā 1,5 metrus.

Līdz ar to pārējo celiņa platību varēs izmantot sniega uzkrāšanai.

Tāpat nebūs prasības nepieļaut apledojuma veidošanos, bet būs prasība - nepieļaut slīdamību. Tas nozīmē, ka nevajadzēs izmantot ledus cērtņus, kas bojā celiņu segumus ledus nokalšanai. Tā vietā varēs izmantot pretslīdes materiālus.

Lai samazinātu sāls lietošanu gājēju celiņu attīrīšanai no sniega, paredzēts, ka uz gājēju celiņiem drīkstēs izmantot pretslīdes materiālus, kuros sāls daudzums nepārsniegs 20%.

Slīdamības mazināšanai tiks pieļauta arī šķembu izmantošana, ja to saskaņos ar meliorācijas sistēmas uzturētāju.