Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Beāte Livdanska raidījumam norāda, ka "Lukašenko šobrīd ir izolēts, neviens ar viņu nerunā, viņam viņa tiešais kontakts, protams, ir Krievija, pārējie no viņa ir novērsušies, un, tautas valodā sakot, viņš trako. Viņam ir jāatrod kāds, kas ar viņu runā. Līdz šim, protams, Eiropas Savienība, šī stingrā nostāja par to, ka mēs neiziesim uz diskusijām, mēs nerunāsim, mēs izolēsim, parādīja tikai to, ka Lukašenko vēl vairāk izvērsa savas aktivitātes, protams, ne par labu Eiropai, bet tas parādīja to, ka šis mehānisms strādā".