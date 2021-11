Lietuvā koncertēs popzvaigzne Dua Lipa

Biļetes pārdošanā nonāks no šīs piektdienas, 26. novembra, plkst. 11:00 interneta vietnē www.bilesuserviss.lv, savukārt Live Nation kluba biedriem būs iespēja iegādāties biļetes jau ātrāk, 24. novembrī no plkst. 10:00 ar īpašo kodu, kas tiks nosūtīts biedriem reģistrētajā e-pastā.

Albāņu izcelsmes britu popzvaigzne Dua Lipa pēdējos gados ir sasniegusi galvu reibinošus panākumus un stabilu vietu starp pasaules slavenākajiem un veiksmīgākajiem vārdiem mūsdienu popmūzikā. Jau ar debijas singlu "New Love" (2015) Dua Lipa pierādīja, ka ir uz palikšanu, nostiprinot šo faktu gadu vēlāk ar nākamo hitu "Be The One" un iegūstot prestižo "BBC Sound Of 2016" kā daudzsološais jaunais mākslinieks.