Deputāta ienākumu deklarācija rāda, ka viņam nav uzkrājumu un pārtiek tikai no algas Saeimā, kas pēc nodokļiem pērn bijusi ap 2300 eiro mēnesī. Lai arī no sievas nesen šķīries, pats norādījis, ka viņa nestrādā, audzina bērnus un studē medicīnu.

"Es biju zināms advokāts (..) braukāju ar porši un dzīvoju trīsstāvu vecpuiša dzīvoklī," Gobzems skaidro, ka to visu ziedojis, lai būtu politiķis. Kur palika ienākumi no greznās dzīves, nav saprotams. Pirmajā ienākumu deklarācijā pēc ievēlēšanas Saeimā redzams, ka viņam pieder zemes gabals Rīgā, māju īrē, mašīna līzingā, uzkrājumu nav.

Viena no Gobzema pēdējām skaļākajām lietām vēl kā advokātam – pirms viņu izslēdza no zvērinātu advokātu rindām par neētiskiem izteikumiem pret kolēģiem (viņš vairākkārt, izsakoties par nogalināto maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunkus, teica, ka nelaiķis bijis "bandīts", "mafijas loceklis", "zaglis" u.c.) – ir Zolitūdes sagruvušās "Maxima" lieta. Traģēdijas apmēra un cietušo daudzuma ziņā tā ir viena no lielākajām tiesu lietām atjaunotajā Latvijā, un, lielā mērā pateicoties Gobzemam, cietušajām ģimenēm izdevās no Maxima īpašniekiem saņemt apjomīgas kompensācijas.