Neizturams karstums, slimības, kodolkarš. Zinātnieki apkopojuši potenciālos pasaules gala scenārijus

Jāatzīmē, ka neviens no iepriekšējiem pieņēmumiem par gaidāmo apokalipsi tā arī neapstiprinājās. Tomēr baumas par dienu, kad no Zemes pazudīs viss dzīvais, nerimst. Izanalizējuši visas pasaules gala versijas, Kembridžas universitātes zinātnieki ir identificējuši četrus visticamākos apokalipses scenārijus, kas lielā mērā ir izskaidrojami ar pašreizējo situāciju.

Asteroīda krišana

NASA eksperti regulāri veic pētījumus, kuru laikā simulē dažādas asteroīdu tuvošanās un krišanas iespējas. Saskaņā ar jaunākajiem rezultātiem, milzu debess ķermeņa sadursme ar Zemi var izraisīt visas cilvēces nāvi. Lai gan šobrīd par to uztraukties ir pāragri, zinātnieki neizslēdz, ka negaidīts viesis no kosmosa dzīlēm spētu noslaucīt no planētas visu dzīvo.