"Četri uz koferiem" ceļojumā dodas nesenā baltā pulverīša skandālā iesaistītā komanda

"Es apskatījos tikai to, cikos jābūt lidostā. Kāds Strēlnieku laukums - es braucu no Ērgļiem. Aizvilku pa Salu tiltu un, ja kādam baigi vajadzēs, tad jau zvanīs. Man ļoti patīk ceļot un vairākkārt jau esmu braucis ar filmēšanas komandu. Tikai pasaki, kad jābūt lidostā. Es tā baigi neuztraucos par to, ka kaut kur kaut kāds taksis tiks ķerts - tā nav mana tēma. Braucu tur, kur jābūt tad, kad jābūt," sacīja Olte.