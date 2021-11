Krievijas spēku koncentrācija pie Ukrainas: Gatavošanās karam vai blefs?

Krievijas sociālo tīklu lietotāji pēdējā mēneša laikā publicējuši visai daudz video ar militārās tehnikas pārvietošanu pa ceļiem un sliedēm netālu no Ukrainas - pie Rostovas, Voroņežas, Kurskas, Brjanskas. Tiek vesta dažāda tehnika – sākot ar tankiem, beidzot ar "Iskander" raķešu sistēmām.

Tā, piemēram, Krievijas 41.kombinēto ieroču armija pēdējā gada laikā no savas bāzes Sibīrijā atceļojusi līdz Jelnai, atrodas 300 kilometrus no Ukrainas, bet tikai 100 kilometrus no Baltkrievijas.