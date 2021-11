Daugavas ledus halles būvēšanas epopeja turpinās ar parādu gūzmu

To, ka nolīgtajam uzņēmējam ar darbiem nevedas, un procesi kavējas, bijis skaidrs jau diezgan drīz. Tomēr līdz pat pēdējam cerēts, ka, piesaistot lielāku strādnieku skaitu, būvniekam halli izdosies pabeigt laikus.

29.aprīlī Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis Viesturs Koziols visas puses sasaucis uz ārkārtas sapulci. "Kāpēc es to sapulci iniciēju - tāpēc, ka es redzēju, ka ir diezgan slikti. Es saņēmu informāciju no apakšuzņēmējiem, tajā skaitā no būvuzņēmēja pārstāvjiem. (..) Es metu kaunu pie malas, iniciēju šādu sapulci, kurā bija pārstāvji, man liels prieks, ka piekrita arī Daugavas ledus halles vadība, piekrita ministrijas vadība," tagad stāsta Koziols.