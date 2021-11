Raidījums: Iestādes izvairās publiskot finanšu pārkāpumos pieķerto ierēdņu vārdus

Šonedēļ Valsts kancelejas mājas lapā parādījās arī trešais lēmums. Par Solvitas Zvidriņas atbrīvošanu no Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores amata 2020. gada pavasarī. Zvidriņa sodu no ministra Jāņa Bordāna saņēma par nepārdomātām reformām dienestā un nesamērīgām algu un prēmiju atšķirībām dienesta darbiniekiem. Tieslietu ministrijā apgalvo, ka zinājuši par likuma prasību lēmumu publicēt.

Par to, ka informācija ir nepilnīga liecina preses arhīvos atrodamas ziņas, ka 2017.gadā Veselības ministre Anda Čakša par neatbilstošu naudas terēšanu no amata atlaida Valsts asinsdonoru centra direktori Ivetu Ozoliņu. Ziņojumu par to neviens nav publicējis.