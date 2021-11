Premjers saņēmis balstvakcīnu pret Covid-19

Vienlaikus viņš norādīja, ka Ministru prezidents arī aicina ikvienu, kam pienācis laiks saņemt balstvakcīnu, doties to darīt.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka līdz sestdienai, 27.novembrim, balstvakcināciju pret Covid-19 Latvijā veikuši aptuveni 60 700 cilvēku jeb 3,2% no visiem valsts iedzīvotājiem.

No 9.novembra iespēja veikt balstvakcināciju tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem un tiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, kuriem ir hroniskas slimības vai kuri strādā augsta riska profesijās vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem cilvēkiem.