Patlaban omikron variants ir atklāts 11 Eiropas Savienības valstīs. Tas ir laika jautājums, kad to atklās arī Latvijā. Portāls "Apollo.lv" uzzināja, kā patlaban notiek Covid-19 pozitīvo paraugu sekvencēšana.

"Neizbēgami, protams, kaut kādā brīdī šis vīruss ienāks arī Latvijā. No

mums ir atkarīgs, vai tas izplatīsies Latvijā, vai tas kļūs par dominējošo – staigās kā uzvarētājs pa Latviju. Laboratorijas uzdevums ir to laikus atklāt.

Patlaban primāri tiek sekvencēti to cilvēku paraugi, kuriem bijis pozitīvs Covid-19 tests un kuri ieceļojuši Latvijā no ārzemēm, portālam "Apollo.lv" skaidro Ņikišins. Respektīvi, cilvēks ir atgriezies Latvijā no ārzemēm, veicis Covid-19 testu un konstatēta nukleīnskābes (RNS) klātbūtne, savukārt Slimības un profilakses dienesta pārstāvji, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, konstatē, ka cilvēks ir ceļojis, un nodod ziņas laboratorijām, ka šiem paraugiem ir vajadzīga sekvencēšana.