Raidījums: Covid-19 pandēmija nebeidzas, kā agrāk cerēts. Eksperti skaidro, ar ko jārēķinās

Kaut arī vakcinācija vairs nesola viennozīmīgu izeju no pandēmijas, tomēr nav mainījusies tās nozīme, lai pēc iespējas vairāk novērstu smagu saslimšanu un nāvi.

"Vispirms mums vajag izvakcinēties no pārpildītajām slimnīcām. Un tur vienīgais risinājums ir senioru un riska grupu vakcinācija," uzsvēra Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infektologs Uga Dumpis.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs Ģirts Briģis pieļāva: "Drīzāk ir jārēķinās ar to, ka šī slimība būs tā sacīt nevis epidēmiska bet endēmiska, neapšaubāmi šai slimībai ir sezonāls raksturs un sezonās būs, bet mēs ceram, ka daudz labāk pratīsim cīnīties ar šo te slimību."

Ko tas nozīmēs mūsu ikdienai Dumpis kā piemēru min Dānijas un Zviedrijas praksi - tur saslimstība kāpj, taču slimnīcas nav pārslogotas un ierobežojumi mijas ar brīvības periodiem: "Pagaidām mēs vērojam ar interesi šīs valstis un iezīmējās tas nākotnes scenārijs. Ka mēs dzīvojam normālu dzīvi, bet kādu mēnesi, piemēram, ejam nevis lokdaunā, bet valkājam maskas vai strādājam no mājas.

Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers atzina, ka to apliecina arī objektīvā riska un tā vērtējuma rādītāji par kovida laika posmu no 2020. gada līdz līdz šī gada pavasarim, vasarai.

"Tur tā līkne – objektīvā riska līkne iet brīžiem uz augšu, brīžiem uz leju. Bet cilvēka tas riska vērtējums ir apmēram tāds pats, kā bija no sākuma 2020. gada pavasarī.

Mēs apmēram konstanti saglabājam to savu priekšstatu konstantā līmenī, kas apstiprina tēzi, ka statistika pati par sevi nav nekas cilvēka uzmanību mainošs," viņš skaidroja. Mainīt to savukārt var palīdzēt stāsti un paša pieredze, kā arī skaidra un noteikta rīcība no valdības puses.