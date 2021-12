Alternatīvo statusu ieguvušiem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti piešķirs vienreizēju pabalstu

Grozījumu mērķis ir sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām bija piešķirts alternatīvās personas statuss laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz brīdim, kamēr visā valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tas ir 2021.gada 7.aprīlim. Likumprojekts vēl jāizskata un par to jānobalso Saeimai.

Likumprojekts nosaka, ka VSAA 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu par atbalsta izmaksu. To izmaksās vienreiz. Līdz ar to, ja par bērnu vienreiz jau ir izmaksāts atbalsts, tad otrreiz atbalsts izmaksāts netiks.