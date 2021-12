Kate atklāj, ka viņas stāsts par piedzīvoto varmācību bērnībā "salikās kā mozaīka": "Intraverts, kautrīgs bērns, audzis bez tēva. Vientuļā mamma, kura strādā trīs darbos, lai nodrošinātu iztiku vairākām atvasēm. Bērns, kas alkst uzmanības, mīlestības no apkārtējiem. Visi šie apstākļi veido augsni tam, ka rodas atsvešinātas attiecības ar mammu un par šādiem notikumiem tiek klusēts gadiem."

"Viņi to noliedz, sakot, ka tas nav iespējams... Tas, protams, ir skumji, bet saprotu, ka tādējādi viņi aizsargā sevi, jo kurš gan grib cilāt tik smagus notikumus?"

"Pirmo reizi atceros, kad man bija aptuveni seši gadi"

"Mani atstāja pie mammas draudzenes; kamēr draudzene aizgāja uz veikalu, es ar šo vīrieti paliku viena. Viņam bija hobijs – taisīt no sērkociņiem mājiņas, piedāvāja man iemācīt šo nodarbi. Es sēžu pie galda, līmēju sērkociņus ar PVA līmi un vienā brīdī jūtu, ka viņš ir uzlicis savu roku man uz kājas un slidina tālāk, lai ieliktu to apakšbiksēs. Roku apstādinu, saku nē. Viņš ārprātā sadusmojas un sviež manu mājiņu pret sienu.

Nākamais, ko atceros, ka kaila lēkāju viņa gultā un viņš uz to noskatās.

Viss. Par šo gadījumu atmiņu vairāk nav. Nezinu, vai šie notikumi sekoja viens pēc otra vai bija divi dažādi. Tā gadās, ka cilvēks nespēj atcerēties visu, jo psihe sevi aizsargā, to tagad zinu, jo vairākus gadus jau mēģinu caur terapiju tikt ar šīm sāpēm un atmiņām galā."

Diemžēl šī nav vienīgā Kates atmiņa par piedzīvoto vardarbību. "Vienā reizē tiku atstāta ar māsas draugu. No rīta puses pamodos no tā, ka man starp kājām ir kaut kas nesaprotams un nākamajā mirklī izšļācas balts, lipīgs, smirdošs šķidrums. Es slauku vēderu, man gribas vemt, liekas tik pretīgi. Viņš atstāj mani guļot.

Nākamās seksuālās vardarbības epizodes bija ar mammas draugu

"Pirmoreiz tas bija, kad tika taisīta siltumnīca un es lēkājot uzlecu uz veca dēļa, kur bija nagla. Nagla iedūrās pirkstā, es raudāju - sāpes bija ellīgas! Tad viņš mammai pateica, lai viņa paliek vēl dārzā, viņš mani aiznesīs uz mājām. Pa ceļam uz mājām bija viņa dārza būdiņa, viņš mani ienesa tajā, novilka man apakšbikses un, cilājot mani uz augšu, uz leju, apmierināja sevi... Tas bija tik pretīgi, tik briesmīgi, ka tajā brīdī pārstāju just jebko, pat to, ka man sāp kājas pirksts," - Kate atminas savas emocijas tobrīd.

"Pēc tam gadu laikā šīs epizodes atkārtojās, kā tikai šis vīrietis palika ar mani viens. Viņš izmantoja katru divvientulības mirkli. Mamma strādāja nakts maiņas, paliku ar viņu tikai pāris reizes, un visas reizes viņš sagaidīja, kad aizmiegu, lai sāktu savas darbības... Lika darīt daudz ko... Vienā no reizēm vairākkārtīgi mēģināja manī ievietot dzimumlocekli, bet nekādi viņam tas neizdevās.

Nākošajā dienā es sēžu uz grīdas, mamma atnāk mājās. Atceros, ka no miskastes izvelku prezervatīvu, vēl kaut kādus gružus. Sēžu uz grīdas un gaidu, vai tiešām mamma nepamanīs. Viņa pamana un sāk skaidroties ar to vīrieti, kādas sievietes viņš ir vedis viņas mājās. Viņš atbild, ka nekādas, ja netic, lai pajautā meitai.

Mamma atnāk pie manis un prasa. Es iekšēji lūdzos, lai viņa pajautā, vai viņš nav nodarījis man pāri. Es atbildu, ka citas sievietes viņš neveda, un ar to mūsu saruna beidzās."

Sausais atlikums - milstoša agresija

No piedzīvotajām seksuālās vardarbības epizodēm Katē sāka augt milzīga agresija, ko viņa izrādījusi pret savu mājdzīvnieku, darot pāri dzīvniekam, kad neviena nebija mājās. "Jā, šie notikumi pamodina tevī vissliktāko, ko vien var pamodināt. Vēl atceros, kā stāvu uz piektā stāva jumta un gribu nolēkt lejā. No muguras pieskrien kaimiņu puika, uzsit uz pleca un saka, lai kāpju nost no jumta.