Madonas slimnīcas vadītāja: Visā valstī trūkst jaunu ginekologu

Tāpat ar pašvaldību risina jautājumus, kas skar sociālo sfēru, jo sociālās problēmas arvien vairāk ienāk slimnīcas dzīvē. "Ņemot vērā to, ka Madonas slimnīcā nav Covid-19 nodaļas, tad mēs uzņemam terapeitiskus pacientus ne tikai no Madonas novada, bet esam pārveduši vairākus pacientus arī no Rīgas. Nereti pacients tiek atvests bez apģērba, bez dokumentiem, tādēļ izrakstot viņu no slimnīcas, ir jāmeklē risinājumi, kur pacientu pārvest, ko vilkt mugurā," slimnīcas ikdienu raksturo vadītāja.