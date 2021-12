Latvijā daudzviet būs nokrišņi. Vietām apledojuši ceļi

Otrdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Strenčiem un pa Rīgas apvedceļu visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Pļaviņām, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam, pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Jelgavai, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei, pa Liepājas-Rucavas šoseju un pa Kokneses šoseju visa maršruta garumā.